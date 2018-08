Friskt innhopp av Elyounoussi, 0-0 mot Burnley

NTB Sport

Sarpingen kom fra Basel for snaut 200 millioner kroner i sommer. Søndag ble det for ham som med Stefan Johansen (Fulham) og Alexander Sørloth (Crystal Palace) dagen før: Plass på benken fra start.

Fortsetter det slik, vil ikke landslagssjef Lars Lagerbäck ha det så bra. Lite spilletid i klubbene gjør situasjonen vanskelig for ham.

Mens Johansen og Sørloth kom inn med under ti minutter igjen å spille, fikk Elyounoussi en drøy halvtime.

Nordmannen brukte ikke lang tid på å markere seg i angrep, og han var innblandet i fem-seks farlige situasjoner i 2.-omgangen. Innleggene hans skapte uro i Burnley-forsvaret.

Elyounoussi og innbytterkollega Danny Ings hadde et par fine kombinasjoner sammen. Spillet kan gjøre Elyounoussi aktuell til en plass fra start borte mot Everton i neste serierunde.

Englands tidligere landslagskeeper Joe Hart hadde flere gode redninger, og Southampton var det klart beste laget.

– Jeg er ikke redd for presset som overgangen medfører. Det har alltid vært forventninger til at jeg skal levere mål og assists, uansett hvor jeg har vært. Likevel har det aldri vært større enn det presset jeg legger på meg selv. Jeg er trygg på at jeg vil ta nivået i Premier League, sa Elyounoussi til NTB for en måned siden.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth lørdag, men angriperen scoret ikke.

