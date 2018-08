Thorkildsen: – Dette er den nye gullalderen

NTB Sport

Natt til lørdag var han en mange storheter i norsk friidrett og norsk idrett som var på plass da Karsten Warholm bød opp til champagnefest etter sin triumf på 400 meter hekk i friidretts-EM.

Det la ikke akkurat noen demper på stemningen at Jakob Ingebrigtsen hadde hentet hjem Norges annet gull bare et par timer tidligere på kvelden.

– Dette er den nye gullalderen til norsk friidrett. Det er helt nydelig, sa Thorkildsen.

Han var full av lovord om sin gode venn og treningsmakker Karsten Warholm.

– Han har hatt en fantastisk utvikling fra i fjor til i år, og det at han prøver å doble, som kanskje viste seg litt risky, det ga uttelling. Jeg føler at han har økt sin egen markedsverdi på måten han har gjort det såpass interessant på. Den dobbelen har jeg kost meg gløgg i hjel med, og jeg har hatt mye mer å prate om med de jeg kjenner. Alle synes dette er en interessant splitt, og så klarte han også å vinne det gullet han skulle ha.

Internasjonal oppsikt

Doblingen til Warholm var også noe Bislett Games-sjef Steinar Hoen hadde fått med seg.

– Jeg har pratet med mange internasjonale mennesker i dag, og det er typisk at det er Karsten som skriver historie, det at han tok sjansen på å prøve begge deler. Det er det folk vil snakke om på VIP-tribunen, og det er det for har snakket om på kontorene i de siste dagene. At han tør, og at det ikke gikk er en del av historien, sa Hoen om Warholms beslutning om å løpe to distanser i mesterskapet.

Hoen, selv en habil høydehopper i sin tid og med EM-gull i 1994, var ikke mindre imponert over prestasjonen til Jakob Ingebrigtsen.

– Jakob gikk bort og vant. Hva skal man si? Folk er sjokkerte. Den ene historien er at Jakob er den yngste som vinner et EM-gull siden det første mesterskapet i 1934. Den andre er om tre brødre som alle er europamestere, og så er det den om at Henrik Ingebrigtsen med 1.-, 2.-, 3.- og 4.-plass i EM, og slik kan du bare fortsette, sa Hoen.

Gode dager

Friidrettspresident Ketil Tømmernes opplever mye oppmerksomhet rundt norsk friidrett i disse dager. Pilen for forbundet peker rett opp. Ikke rart at Tømmernes fikk æren av å åpne gullfesten til Warholm.

– Jeg synes at det har vært en fantastisk bra mesterskap så langt. Vi har sjokkert, og vi har vært vitne det fantastiske prosjektet som Karsten og Leif Olav Alnes har satt i gang. Det har vært med på å definere han som utøver. Det er hans prosjekt som han har løst på en fantastisk måte. Han er europamester og verdensmester som 22-åring, sa Tømmernes til NTB.

– I dag vant Jakob Ingebrigtsen 1500 meter, og det er første gang siden 1934 at en 17-åring har vunnet EM-gull. Det er helt utrolig bra det vi opplever i norsk friidrett. Vi er i stor utvikling, og det er fantastisk det som skjer.

