Svenskene kjørte over de norske kjendisene på Ullevaal-isen

NTB Sport

Norge tok ledelsen umiddelbart. Fra første dropp spilte tidligere England-proff Ronny Johnsen pucken rett til rapperen Erik Mortvedt, som iskaldt satte inn 1-0 bak den tidligere håndballspilleren Martin Frändesjö i Sverige-buret.

Ikke lenge etterpå sto det 2-0. Denne gangen var det Norges beste tennisspiller Casper Ruud som fikk nettsus.

Men etter den lysende starten tok svenskene helt over og pepret målvakt Stian Blipp med avslutninger. Programlederen måtte i tur og orden se at tidligere Rosenborg-spiller Mikael Dorsin, Niklas Jihde, Jonas Björkman og Christian Olsson snu 0-2 til 4-2 før første pausesignal.

Fikk tre straffeslag

Det svenske målrushet fortsatte i midtperioden. Både Björkman, Dorsin og Olsson ble tomålsscorere, men tidligere ishockeylandslagssjef Roy Johansen brøt den norske måltørken med sin 3-6-redusering.

I siste periode la tidligere fotballspiller Tomas Brolin på til 8-3 for Sverige. Mortvedt reduserte to ganger på straffeslag, men komiker Morten Ramm bommet da Norge fikk sin tredje straffe.

Med to nye scoringer sørget Björkman for at svenskene vant 10-5.

Veldedighet

Kjendiskampen var en del av oppvarmingen til veldedighetsoppgjøret «Summer Classic». New York Rangers-duoen Mats Zuccarello og Henrik Lundqvist har plukket ut hvert sitt lag med NHL-stjerner.

Inntektene fra ishockeyfesten på Ullevaal stadion går til Right To Play, Zuccarellostiftelsen og Henrik Lundqvist Foundation. Alle tre hjelper vanskeligstilte barn.

Nærmere 20.000 publikummere møtte opp til norgeshistoriens første utendørskamp i ishockey på sommerstid.

Dette var kjendisene som stilte opp på Ullevaal-isen lørdag:

Norge: Vidar Riseth (tidl. fotballspiller), Thomas Hayes (skuespiller), Roy Johansen (ishockeytrener), Ronny Johnsen (tidl. fotballspiller), Morten Ramm (komiker), Erik Mortvedt (artist), Johnny Silseth (artist), Pål Tøien (artist), Stian Blipp (programleder), Aleksander Aamodt Kilde (alpinist), Nico (artist), Vinz (artist), Casper Ruud (tennisspiller), Markus Bailey (programleder), Atle Pettersen (programleder).

Sverige: Tomas Brolin (tidl. fotballspiller), Marcus Hellner (tidl. langrennsløper), Jonas Björkman (tidl. tennisspiller), Christian Olsson (tidl. friidrettsutøver), Niklas Jihde (tidl. innebandyspiller), Peter Jihde (programleder), Markoolio (artist), Martin Frändesjö (tidl. håndball), Mikael Dorsin (tidl. fotballspiller), Håkan Södergren (tidl. ishockeyspiller), Jack Hermansson (UFC), Anders Jacobson (fotballtrener).

(©NTB)