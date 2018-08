Richarlison-dobbel da Everton tok poeng med ti mann

NTB Sport

To scoringer av brasilianske Richarlison var nok til å få med seg poeng fra sesongens første kamp. Det kunne samtidig fort blitt tre. Gjestene fra Liverpool kjempet heroisk og ledet 2-1 til ti minutter gjensto.

Everton har handlet spillere på løpende bånd i sommerens overgangsvindu. De ferskeste signeringene var ikke med i lørdagens kamptropp, men det var Richarlison.

Han ble hentet til Liverpool-klubben fra Watford i en overgang som potensielt skal ha en samlet prislapp på rundt 535 millioner kroner. I serieåpningen startet vingen nedbetalingen.

Utvist

Kun 17 minutter var spilt da et innlegg fra Leighton Baines traff Everton-stopper Michael Keane i feltet og ble liggende rett foran føttene til Richarlison. Brasilianeren hadde små problemer med å sende gjestene i ledelsen.

Da så det rosenrødt ut for den ferske Everton-manageren Marco Silva. Slik fortsatte det imidlertid ikke.

Minuttet før pause skjøt nemlig temperaturen til himmels i Wolverhampton. Everton-midtstopper Phil Jagielka rotet med et mottak og la hjemmelagets Diogo Jota i bakken for å unngå at sistnevnte skulle komme alene med keeper.

Dommer Craig Pawson trakk resolutt opp det røde kortet og reduserte gjestene til ti mann til voldsomme protester fra Everton-manager Silva.

Frisparkperle

Sekunder etterpå måtte samme Silva rive seg i håret på nytt. På det påfølgende frisparket prikkskjøt Ruben Neves inn utligningen for hjemmelaget. Avslutningen var god, men Everton-keeper Jordan Pickford kunne trolig ha avverget dersom han ikke hadde tatt et steg til høyre i det skuddet gikk.

Målscorer Neves var en av bærebjelkene da Wolverhampton spilt seg opp i Premier League forrige sesong, og den 21 år gamle portugiseren blir neppe mindre viktig i månedene som kommer.

Etter utligningen ble Everton tvunget tilbake på banen, men fikk kontringssjanser. Det utnyttet Richarlison da han prikkskjøt inn 2-1 i lengste hjørne.

Ti minutter før slutt gjorde så målscorer Neves forarbeidet da Raúl Jiménez reddet det ene poenget for Wolverhampton.

(©NTB)