King åpnet sesongen med seier

Ryan Fraser startet ballet for hjemmelaget etter 24 minutter spill. Etter nydelig forarbeid fra Kings spissmakker, Callum Wilson, fikk han en enkel jobb med å sette inn 1-0.

Cardiff hevet seg noe etter pause, men klarte aldri å skape de store sjansene på Asmir Begovic. Wilson bommet på straffe i den første omgangen, men det var det få som tenkte på da han satte inn 2-0 på overtid.

Få sjanser

Etter halvspilt omgang kom kampens første scoring. King spilte fri Callum Wilson som gikk mot dødlinjen, før han slo 45 grader ut til Ryan Fraser. Den lille kantspilleren fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 foran et fullsatt Vitality Stadium.

Wilson burde økt ledelsen ti minutter senere. Spissen ble felt av Bruno Ecuélé Manga og Kevin Friend pekte på straffemerket. Joshua King har vanligvis fått ansvar fra ellevemeteren, men Wilson valgte å forsøke seg selv. Det endte med straffebom etter en glitrende redning fra Cardiff-keeper Neil Etheridge.

Wilson gjorde opp for seg

Etter en dominant førsteomgang fra Bournemouth, hevet bortelaget seg etter pause. Først etter en time kom den første ordentlige sjansen. Etter fint kombinasjonsspill kom Callum Paterson seg fri, men skuddforsøket ble blokkert til corner.

Til tross for at bortelaget yppet seg, var det til slutt aldri tvil om hvor poengene skulle havne. På overtid gjorde nemlig Wilson opp for seg. Simon Francis dro med seg ballen mot dødlinjen, før han fant Wilson på 11-12 meter. Denne gangen var spissen sikker da han kontrollerte inn 2-0 med en fin avslutning.

