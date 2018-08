Filip Ingebrigtsen dropper 5000 meter, trolig brist i ribbein

NTB Sport

Filip hadde en tung kveld på 1500-meteren fredag og havnet langt bak de beste da lillebroren Jakob tok gullet.

– Det blir ikke noen 5000 meter for meg. Jeg falt for noen dager siden og fikk litt vondt i ryggen. Det gjør litt vondt når jeg puster. Det er nok en brist i et ribbein, sa han på en pressekonferanse lørdag.

– Det er dumt at jeg faller og på en måte som gjør at jeg skader meg og blir hemmet i resten av mesterskapet. Jeg landet på listen.

Han sa også at det gjorde vondt å stå opp av senga og å ta på seg sokkene. – Dagen i dag blir jo mye mer behagelig for meg. Nå skal jeg heie på de to andre. Det er mye igjen av sesongen, og det er det jeg må fokusere på framover, sa Ingebrigtsen.

Fallet kom i kvalifiseringen på 1500 meter, og han pådro seg også et ganske dypt kutt i den ene leggen da han gikk i bakken.

