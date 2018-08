Klopp: – Vi må fortsatt være Rocky Balboa

NTB Sport

– Jeg vet ikke helt hva situasjonen er med Fabinho. Han følte seg ikke helt bra tidligere i uka. Vi får se om han blir bra, sier Klopp.

– Dejan Lovren er uaktuell denne helgen. Jeg har en del andre beslutninger å ta. En gruppe spillere kommer ikke til å være involvert mot West Ham. Vi håper at vi vinner, men alle vet at det er 90 brutale minutter mellom håp og seier. Vi kan selvfølgelig ikke undervurdere dem. West Ham kan jo være helt annerledes under Manuel Pellegrini enn forrige sesong.

– Vi må løfte oss 25 prosent fra oppkjøringskampene, sier Klopp.

Langt bak

Liverpool havnet mange, mange poeng bak Manchester City forrige sesong.

– Hvordan skal dere hente det inn?

– Vi må våre mer kliniske i viktige øyeblikk. Det kan gjelde både i angrep og forsvar. Vi skal gå for dette (tittelen), men City er regjerende mester og har ikke mistet en spiller. Vi er fortsatt Rocky Balboa (tittelperson i flere boksefilmer) og må kjempe. Det må være utgangspunktet.

Svidde av

– Han må bare være seg selv. Han har kommet inn i dette veldig fort. Alt er bra med ham, sier Klopp om keepersigneringen Alisson.

Liverpool har brukt noe under 2 milliarder kroner på å ruste opp troppen. Alisson kostet vel 700 millioner, og ekspertene tror han alene kan være verdt sju-åtte poeng.

Liverpool har ikke vunnet serien siden 1990. Bookmakerne holder klubben som nestfavoritt til fem ganger innsatsen. Tittelforsvarer Manchester City gir omkring 2,5 ganger i odds ved ligagull.

