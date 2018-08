Guttormsen til EM-finale med personlig rekord

NTB Sport

Guttormsen viste tidlig at han hadde skumle hensikter i fredagens kvalifisering i Berlin.

Nordmannen sto over åpningshøyden på 5.16, og fulgte opp med å ta seg lett over både 5.36 og 5.51. Da lista var på 5.61, én centimeter høyere enn hans personlig rekord, tok han like så godt den på første forsøk også.

Ettersom kun ti tok seg over 5.61, og de tolv beste gikk til finalen, trengte ikke Guttormsen hoppe flere ganger.

Eirik Dolve klarte ikke ta seg videre fra kvalifiseringen. 23-åringen rev tre ganger på 5.51 og ble stående med 5.36.

Finalen i stavsprang går på avslutningsdagen i Berlin søndag.

