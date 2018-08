Dramatisk da Manchester United vant serieåpningen

NTB Sport

Etter en trøblete sesongoppkjøring fikk Manchester United en glimrende start på sesongen fredag kveld.

Supporterne hadde knapt funnet setene på Old Trafford før hjemmelaget satte inn kampens første mål. Leicesters Daniel Amartey var klønete da han handset i eget felt, og fra ellevemeteren var Paul Pogba iskald da han plasserte ballen utakbart for Kasper Schmeichel.

Til tross for at Leicester dominerte banespillet, slet bortelaget med å skape de store sjansene. James Madisson og Demarai Gray testet David de Gea ved to anledninger, men den spanske keeperen viste seg like umulig som i 2017/2018-sesongen og avverget begge forsøkene.

Med sju minutter igjen å spille falt avgjørelsen. Utskjelte Luke Shaw lurte Ricardo Pereira før han satte inn sin første scoring på 103 Premier League-kamper. Leicester skapte ny spenning da Jamie Vardy headet inn reduseringen to minutter på overtid, men hjemmelaget sto imot og sikret tre poeng.

Drømmestart

Allerede etter halvannet minutt ble det drama på Old Trafford. Alexis Sánchez mottok ballen på 17-18 meter, før han fyrte av et skudd. Ballen traff Wes Morgan i kroppen, før forsvarskollega Daniel Amartey på klønete vis handset.

Dommer Andre Marriner var sikker i sin sak og pekte på straffemerket. Paul Pogba trippet mot ellevemeteren, før han resolutt satte ballen i krysset bak en sjanseløs Kasper Schmeichel.

Etter en snau halvtime fikk Leicester-debutant James Maddison en eventyrlig mulighet til å utligne. Den tidligere Norwich-spilleren fikk stå helt alene på 14 meter og banket til på direkten, men David de Gea dro fram en virkelig klasseredning og forhindret scoring.

Leicester styrte den første omgangen, men hadde problemer med å skape de virkelig store sjansene.

Spenning

Hjemmelaget hevet presset noe etter pause og skapte også omgangens første ordentlige sjanse. Sánchez avanserte med ballen, før han uselvisk spilte til en ledig Juan Mata på 20 meter. Spanjolen forsøkte å avslutte, men skuddet traff en Leicester-spiller og snek seg utenfor stolpen til Schmeichel.

Med kvarteret igjen å spille, fikk Demarai Gray en bra mulighet til å utligne. Innbytter Jamie Vardy vant ballen fra en uoppmerksom Shaw, før han la inn til Gray. Kantspilleren fikk flikket mot mål, men nok en gang var De Gea på plass.

Like etterpå burde Romelu Lukaku avgjort kampen. En nølende Morgan mistet ballen til Sánchez som fant sin belgiske lagkamerat helt alene på ti meter. Spissen skulle bare bredside ballen i mål, men Schmeichel dro fram en glimrende redning og holdt dermed bortelaget inne i kampen.

Det betød ingenting for hjemmelaget når Luke Shaw satte inn 2-0 bare minutter senere. Med et godt førstetouch lurte venstrebacken Ricardo Pereira, før han lurte ballen i hjørnet bak Schmeichel.

På overtid burde Jamie Vardy redusert, men spissen bommet på volleyforsøket fra sju meter. Bare minuttet etterpå skapte samme mann spenning. Pereira dro seg inn i banen, før han slo et innlegg i stolpen. Ballen spratt ut i feltet og der kunne Vardy enkelt heade inn reduseringen.

(©NTB)