Borge nummer åtte i spydfinalen

Til tross for at Osterøy-jenta ikke var helt fornøyd med prestasjonen, ser hun positivt på erfaringen.

– Jeg er ikke så fornøyd, fordi jeg vet jeg kan kaste lenger. Jeg ville veldig gjerne over 60 meter. Topp åtte er isolert sett bra, og dette er min første seniorfinale. Det er uansett motiverende, og jeg gleder meg til neste gang, sa hun til NRK etter konkurransen.

Hjemmehåpet Christin Hussong vant suverent med et kast på 67,90 meter. Tsjekkiske Nikola Ogrodníková tok sølvmedalje med 61,85 meter. Det var 26 centimeter foran litauiske Liveta Jasiunaite.

Finalen var Borges første i et internasjonalt seniormesterskap. I fjor ble hun nummer 27 i VM i London, mens hun havnet på 19.-plass i EM for to år siden.

Etter å ha kastet 59,60 meter i sitt andre forsøk og 59,40 meter i det tredje, hadde Borge tre døde kast.

Borges personlige rekord er på 63,28. Den ble satt under et stevne i Bærum i juni i fjor.

