Strømsgodset selger Jradi

Strømsgodset bekrefter overgangen på sitt nettsted torsdag.

Jradi har blitt koblet til kroatene hele sommer. Medisinsk sjekk og personlig avtale gjenstår før 25-åringen kan kalle seg Hajduk Split-spiller.

– Jeg kan bekrefte at vi har kommet til enighet med Hajduk Split om et salg av Bassel Jradi, sier sportssjef Jostein Flo.

– Bassel har hatt en fantastisk utvikling her hos oss. Han lærte mye av utlånsperioden i Lillestrøm, og tok store steg i Godset forrige sesong. Bassel forlenget kontrakten her for et år siden, med intensjon om å ta steget ut og spille for en større klubb. Nå er han moden for den oppgaven, fortsetter Flo.

Jradi hadde sin siste trening i Drammen torsdag.

– Jeg har hatt en fin tid i Godset og Drammen. Jeg har fått mange venner her og tar med meg mange gode minner. Spesielt 2017-sesongen ble et høydepunkt, der vi vant åtte kamper på rad og spilte fantastisk fotball, sier Bassel Jradi.

Midtbanespilleren skrev i fjor sommer under en ny kontrakt, men den strekker seg bare ut årets sesong. Det betyr at Jradi kunne gå vederlagsfritt hvis Strømsgodset ikke solgte i sommer eller fikk dansk-libaneseren til å forlenge avtalen.

Jradi har spilt for drammensklubben siden 2014.

