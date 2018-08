Skitrener Mundal om Skofterud: – Fotoboksene lyste jevnt

NTB Sport

– Jeg har skrevet ned noen ord som beskriver Vibeke: Glede, raseri, ydmyk og sta. Av og til kom alt dette ut på en gang. Da kunne det være ganske heftig før hun kort etter kom tilbake, med blå øyne og et stort smil og trygg og sikker på seg selv, sa Mundal.

– Hun var god på ski, men ikke den beste selv om hun ofte var der oppe og tok tre stafettgull. Men som person utenfor ski var hun best.

– Vibeke var glad i fart og kjørte fort. Når Vibeke var på tur, lyste fotoboksene jevnt. Som tidligere politimann ga jeg henne en gang et tips om å ha med seg et førerkort i reserve. Det tror jeg faktisk også at hun hadde, sa Mundal og fikk Eidsberghallen til å le høyt.

Skofterud døde i slutten av juli etter en vannscooterulykke i Arendal.

