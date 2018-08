Pedersen ute av EM etter fiaskoløp

NTB Sport

Pedersen, som satte ny norsk rekord med 12,72 i slutten av juli, havnet i et tøft semifinaleheat. Bergenseren fikk en dårlig start og havnet tidlig bak hjemmehåpet Cindy Roleder og favoritten Alina Talaj fra Hviterussland.

26-åringen har åtte løp under 13 sekunder i år, men klarte ikke å innfri forventningene da det gjaldt som mest. Til tross for at kun fire europeere hadde løpt raskere denne sesongen, evnet hun ikke å havne blant de åtte finaledeltakerne i den stekende Berlin-varmen.

Pedersen hadde den desidert dårligste reaksjonstiden og fikk en svært dårlig start. Starten pleier ellers å være en av hennes styrker.

Allerede i det andre semifinaleheatet løp Ricarda Lobe og Eline Berings, henholdsvis tre og fire, på bedre tider enn Pedersen. Dermed klarte hun ikke å ta seg til sin første mesterskapsfinale på seniornivå.

Pedersen virket helt oppgitt over egen innsats og var så skuffet at hun gikk rett gjennom intervjusonen uten å gi en eneste kommentar til noen.

26-åringen fra Bergen var direktekvalifisert til semifinalen og mente før start at det var en fordel. Den fordelen klarte hun ikke å utnytte denne gangen.

