Mourinho tviler på spillerkjøp i siste liten: – Må konsentrere meg om dem jeg har

Det har vært negativ stemning rundt United de siste ukene. Sesongoppkjøringen var av det trøblete slaget, og Mourinho har på ingen måte vært i perlehumør i forkant av Premier League-starten.

Portugiseren har de siste ukene gjort sitt for å legge press på klubbstyret. Han har vært klar på at United går mot en «tøff sesong» om det ikke kommer inn flere spillere på Old Trafford før det engelske overgangsmarkedet stenger torsdag kveld.

Føler seg ikke trygg

Mourinho synes å ha gitt opp håpet om å få inn minst en midtstopper til i timene før fristen går ut.

– Jeg er ikke trygg. Markedet stenger i dag, så nå er det på tide at jeg slutter å tenke på det. Jeg må konsentrere meg om spillerne jeg har og de neste kampene, sa Mourinho under pressekonferansen i forkant av serieåpningen mot Leicester fredag.

Tidlig i sommer hentet United brasilianske Fred og portugisiske Diogo Dalot, men siden har det vært helt stille på overgangsfronten.

Forsvarer seg selv

Presset øker på Mourinho. Forrige sesong ledet han Manchester United til klubbens beste ligaplassering (nummer to) siden legenden Alex Ferguson ga seg i 2013, men det ble ingen trofeer. Spillet var heller ikke mye å glede seg over.

Selv mener han mye av kritikken forrige sesong var urettferdig.

– Når jeg leser og hører alt som blir sagt, er det vanskelig for meg å begripe at vi ble nummer to. Mediene er kapable til å få et lag som ender på annenplass, til å se ut som et lag som har rykket ned. De får også lag som havnet bak oss, til å se ut som serievinnere. Jeg har vunnet åtte ligamesterskap, tre av dem i Premier League, og annenplassen forrige sesong var en av mine beste prestasjoner, mener Mourinho.

Manchester United må greie seg uten en rekke spillere mot Leicester, deriblant Ander Herrera. Spanjolen pådro seg en skade mot Bayern München i midtuken.

