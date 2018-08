Levi sikret Rosenborg godt utgangspunkt i europaligakvalifiseringen

NTB Sport

– Jeg har gåsehud. Det er sinnssykt, og jeg nyter det virkelig, sa tomålsscorer Levi til TV 2 etter kampslutt.

For etter en «shaky» start var det Rosenborg som skulle sette inn kampens første scoring. Levi plukket opp et innlegg, dro seg forbi en Cork-forsvarer og sendte trønderne i føringen. Like før pause var samme mann på ferde igjen og sørget for 2-0-seier.

– Det føles godt. Det blir mange lange baller på en liten bane, men defensivt står vi utrolig bra imot. I hjemmeoppgjøret må vi nok kontrollere kampen litt mer. Når vi setter sammen fire-fem pasninger, er det enklere for oss. Det må vi forsøke på neste uke, sa Mike Jensen til TV 2.

Også RBK-trener Rini Coolen var fornøyd med prestasjonen i Irland.

– Det er et fantastisk resultat. Det er aldri lette kamper i Europa. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi scoret det første målet. Det kom i en periode der vi ble presset, og det er noe vi har trent på den siste tiden, fortalte en tilfreds nederlender til TV 2.

Levi-dobbel

Det var hjemmelaget som åpnet sterkest i Irland. Cork skapte flere halvsjanser og lagde betydelig problemer for RBK med sitt høye press.

På en av få visitter på Corks banehalvdel viste trønderne prov på effektivitet etter 22 minutter. Et innlegg havnet i beina på Jonathan Levi, som dro seg forbi Shane Griffin med en glimrende førstetouch. Fra skrått hold banket svensken til med høyrebeinet, og ballen snek seg mellom beina på Mark McNulty.

Samme mann burde blitt tomålsscorer drøyt fem minutter før pause. Nicklas Bendtner ble spilt fri langs høyresiden, før han chippet ballen på bakerste stolpe. Der kom Levi i fullt firsprang, men kantspilleren bommet på ballen.

Det tok ikke lang tid før Levi skulle gjøre opp for seg. 44 minutter var spilt da svensken satte opp et nydelig veggspill med Mike Jensen og banket ballen i det nærmeste hjørnet via stolpen. Hans andre scoring med «feil» fot i løpet av førsteomgangen.

– Jeg går alltid mot venstre, men i dag gikk jeg til høyre og scoret to mål. Jeg får begynne å gjøre det fremover, sa Levi.

Sto imot

Det var et Cork-lag som virkelig satset etter pause. Grønntrøyene sto høyt og skapte flere farligheter mot André Hansen i løpet av den andre omgangen.

Med drøye 20 minutter igjen måtte nevnte Hansen i aksjon på et lurt frispark fra Kieran Sadlier, men landslagskeeperen avverget forsøket.

Like etterpå burde Mike Jensen ha satt spikeren i kista, men dansken traff ikke skikkelig på forsøket fra kort hold. Noen minutter senere var Bendtners tur til å komme alene med McNulty, men spissen satte ballen utenfor mål.

– Det skal være mål. Jeg får bare dra hjem å trene mer, sa en blid Jensen til TV 2 etter kampslutt.

På overtid kunne Cork skaffet et bedre utgangspunkt, men dødballen fra Sadlier gikk gjennom hele feltet og like utenfor stolpen til Hansen.

Returkampen spilles på Lerkendal 16. august. Vinneren vil etter alle solemerker møte Shkëndija i siste kvalrunde. Makedonerne tapte 0-3 mot Salzburg i kvalifiseringen til mesterligaen onsdag.

