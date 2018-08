Kjæresten om Skofterud: – Takk for at jeg fikk elske deg

NTB Sport

– Vibeke er det mest levende mennesket jeg har møtt. Hun kom inn i livet mitt som en virvelvind og tok meg med storm. Et herlig kaos med masse latter, leting etter bilnøkler og bankkort som var borte. Kunnskap, omsorg, kjærlighet og takknemlighet, sa kjæresten Marit Stenshorne i sin tale i kirken.

Hun var tydelig preget.

– Vibeke var så mye av alt. Vi hadde så mange opplevelser og reiser sammen. Du elsket Tromøy og sjøen. Vi gledet oss vilt til ferien som vi så vidt rakk å starte. Men det vi likte aller best var hverdagen. En omelett om morgenen, en joggetur på skauen eller å ligge på sofaen og se på serier, sa hun.

– Vi to skulle bli gårdskjerringer og leve livet sammen for alltid. Vibeke, du er min kjærlighet, du gjorde meg lykkelig. Takk for at jeg fikk lov til å elske deg.

Skofteruds eldre bror Tormod holdt også tale.

– Jeg minnes samtalene, galskapen og lidenskapen. Du utfordret meg til å være den jeg er. Jeg minnes stolthet og stahet. Hun sto for alt hun sa. Takk for alt du ga meg, Vibeke, sa han.

Moren, Kristin Westbye, leste et dikt.

Fungerende prost Runo Lilleaasen forretter i begravelsen sammen med kapellan Magnus Grøvle Vesteraas.

