Det var Stord-løperens første EM-finale i karrieren. Dagen før tok 29-åringen seg videre fra semifinalen på tid.

Kårbø har 8.29,41 som personlig rekord på distansen. Den ble satt i juni i år.

Mahiedine Mekhissi-Benabbad sørget for fransk gull med tiden 8.31,66. Han vant godt over to sekunder foran spanske Fernando Carro, mens Yohanes Chiappinelli fra Italia tok bronsen.

Finalen besto av 15 løpere.

