Idretts-Norge tar farvel med Skofterud

Skofteruds begravelse, som vil sprenge kapasiteten i Eidsberg kirke, starter kl. 13.00. NTB og NRK vil være til stede inne i kirken under begravelsen.

Den fungerende prosten Runo Lilleaasen skal forrette sammen med kapellan Magnus Grøvle Vesteraas. Skofterud omkom i en alder av 38 år. Det skjedde i slutten av juli etter en ulykke med vannscooter.

Det er trykket opp 1500 kirkeprogram på grunn av det ventede oppmøtet. Det er 450 sitteplasser i kirken. Resten kan følge begravelsen på benker foran en storskjerm utendørs.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for at dette blir en så normal og verdig begravelse som mulig. Deler av den skal jo direktesendes på TV og nettet. Det gjør den spesiell. Det viktige er at familie, kjæreste og venner får tatt et verdig farvel med Vibeke, sier Lilleaasen til NTB.

Familie og flere av Skofteruds tidligere landslagsvenninner i langrenn skal bære kisten.

Det blir så minnestund i Eidsberghallen. Den ledes av TV-profilen Carsten Skjelbreid.

Det er lagt ut tre kondolanseprotokoller i Østfold i forbindelse med Skofteruds død. Lilleaasen oppfordrer også til at familien og kjæreste får SMS og mail med støtteerklæringer.

– Send det gjerne utover høsten. Da trenger de det. Torsdag vil det ikke være mulig for dem å snakke med og takke alle frammøtte, sier Lilleaasen.

