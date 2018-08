Friidrettssjefen om gullgutten Warholm: – Helt ufattelig

NTB Sport

Gullpresset var enormt på Warholm før torsdagens EM-finale på 400 meter hekk. Den regjerende verdensmesteren kom til mesterskapet med årstider som var klart bedre enn konkurrentene.

Han fikk en real kamp av tyrkiske Yasmani Copello, men kunne til slutt juble for seier. Med tiden 47,64 senket han samtidig sin egen norgesrekord med ett hundredel.

– Det er imponerende det han gjør. Helt ufattelig. Her hadde han et helt annet forventningspress på seg, men han taklet det veldig fint. Han og Leif Olav (Alnes) legger ned en møysommelig jobb gjennom hele året, så da er det utrolig kjekt å se at de også får betalt for det, sa Tjørhom til NTB.

Liker utfordringer

Toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund trakk fram flere utfordringer Warholm måtte overvinne torsdag kveld.

– Det er varmt her, og han har gjort det vanskeligere for seg selv ved å løpe flere løp, men det er utfordringer han liker. I tillegg har han et mye større forventningspress enn tidligere, men likevel klinker han til og setter rekord. Det sier litt om hva han er laget av.

Torsdagens EM-finale var Warholms tredje løp på like mange dager. Fredag jakter han medalje på 400 meter flatt.

– Godt å få gullet i boks som friidrettssjef?

– Det er jo det. Jeg tror vi har flere medaljesjanser, og vi jobber for hver og en av dem, sa Tjørhom.

Resten er bonus

Friidrettssjefen fikk også spørsmål om hvordan Warholm bør feire gullet når det er under et døgn til neste EM-finale.

– Det er ikke hver dag man blir europamester, så man må få nyte øyeblikket litt. Samtidig må han få satt i gang sine restitusjonsrutiner. Han har ambisjoner i morgen også, men det er klart at dette var hovedmålet og det viktigste. Hvis han klarer å komme tilbake på et veldig høyt nivå i morgen også, vil det rett og slett være imponerende.

– Det har vært spekulert i på forhånd om han kom til å ødelegge for seg selv. Det har han i alle fall vist nå at han ikke gjorde. Han tok gull, så det andre blir bonus, sa Tjørhom om Warholms dristige opplegg med å løpe to EM-øvelser.

(©NTB)