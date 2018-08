Fotballforbundet frikjenner Brann etter Nilsen-overgangen

NTB Sport

Det bekrefter leder Espen Auberg i Norges Fotballforbunds juridiske seksjon overfor NRK.

– Konklusjonen til påtaleenheten i forbundet er at det ikke er grunnlag for å tro at det har vært et brudd på overgangsreglementet, sier Auberg.

Det er halvannen uke siden at NFF ville til bunns i omstendighetene rundt Branns overraskende salg av Nilsen. Fotballforbundet hadde reagert på medieoppslag om at Brann hadde lovet midtbanespilleren å selge ham hvis det kom et godt nok tilbud fra utlandet.

En slik avtale kunne være i strid med NFFs overgangsregler. Men etter en gjennomgang av saken har forbundet kommet fram til at Brann ikke har gjort noe ulovlig.

– Konklusjonen er at den felles forståelsen partene hadde, ikke var juridisk bindende. Med denne forståelsen ville ikke Nilsen vunnet fram i en sak i etterkant, om han ikke hadde fått gjennom overgangen til Horsens, forklarer Auberg til NRK.

Branns styreleder Eivind Lunde er i Bergens Tidende blitt sitert på at klubben egentlig ikke hadde annet valg enn å selge Nilsen da tilbudet fra Horsens kom. Han viste til at Brann ville være lojal til lovnaden de hadde gitt midtbanespilleren.

Nilsen-salget overrasket både Branns supportere og mange fotballeksperter. Brann topper tabellen og jakter sitt første seriemesterskap siden 2007, men likevel ble en av lagets viktigste spillere solgt midt i sesongen.

26-åringen er sønn av Brann-trener Lars Arne Nilsen.

(©NTB)