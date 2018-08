Chelsea låner Kovacic fra Real Madrid

NTB Sport

Chelsea bekreftet lånet på sine nettsider torsdag. Nyheten kom i timene før det engelske overgangsmarkedet stenger.

– Jeg er veldig glad for å være i Chelsea. Det er en fantastisk følelse. Jeg skal gjøre mitt beste for klubben. Det er et nytt språk jeg må tilvenne meg til, men det er alltid tøft i starten, sier Kovacic.

24-åringen spilte fem kamper for Kroatia under VM, der de til slutt tapte for Frankrike i finalen.

Chelsea solgte for øvrig stjernekeeperen Thibaut Courtois til Real Madrid onsdag.

