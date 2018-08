Warholms dobbeldrøm lever videre, lett seier på 400-meteren

NTB Sport

Løpet viste at han nå er en het kandidat til å ta medalje. Warholm trengte ikke å gå i kjelleren for å vinne. – Han virket sterk, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal (OL-vinner på 800 meter i 1996) om Warholm under TV-sendingen.

– Jeg har det bra. Semifinalen er alltid det tøffeste. Nå ser vi at alt kan skje på 400 meter, sa Warholm til NRK.

– Jeg fikk veldig gode svar i dette løpet. Går alt etter planen, kan jeg sette norsk rekord i finalen, la han til.

Den går fredag kveld. Det er et døgn etter at gulljakten på favorittøvelsen hans er over.

Tirsdag sikret han seg nemlig finaleplass på 400 meter hekk. Det gjorde Warholm lekende lett. Finalen i den øvelsen, der nordmannen er favoritt, går torsdag.

Norges heteste gullhåp i EM har valgt et litt risikabelt opplegg med å delta i to øvelser i dette mesterskapet.

Det var godt og varmt i Berlin onsdag, men et realt regnskyll tidlig på kvelden hjalp litt på for utøverne. Likevel trengte Warholm ganske mye tid før han var klar for intervjuer.

To tøffe løp på et døgn koster. Det bar rett i isbad etter en kort seanse med NRK.

(©NTB)