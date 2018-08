Straus ny U23-landslagstrener for kvinnene

NTB Sport

Leder kvinnefotball i NFF, Heidi Støre, sier til fotball.no at de er veldig fornøyd med å få Straus med på laget i arbeidet med å videreutvikle og styrke norsk kvinnefotball.

– Han har inngående kjennskap og sterk kompetanse på alle de områdene stillingen retter seg mot. Med sin bakgrunn som tidligere toppspillerutvikler i Strømsgodset, erfaring fra J-19 landslaget og nå også fra Toppserien som hovedtrener for Sandviken, er vi trygge på at han er rett person for oss og at han vil tilføre oss mye, sier Støre.

Selv sier Straus at han går til stillingen med skrekkblandet fryd.

– Det er en ny stilling, men jeg har veldig tro på at en slik type rolle er viktig for kvinnefotballen. Det vil gi et tettere bindeledd mellom klubb- og landslag, sier Straus, som ønsker å skape tettere bånd mellom J19- og A-landslaget.

– Jeg er glad for at denne muligheten åpnet seg. Det er en ære å få trene nasjonen din og noe jeg er stolt over å få muligheten til å gjøre, sier Straus videre.

