Quarcoo videre til EM-semifinale med et nødskrik

NTB Sport

Elverumsingen hadde ikke helt dagen og noterte seg for fjerdeplass i sitt heat med 20,77. Det er åtte hundredeler bak sesongbeste. Hans personlige rekord er 20,39.

– Dette var ikke det jeg håpet på. Det er vanskelig å si om det er kroppen som spiller på lag eller ikke. Jeg følte meg litt daff, men man blir jo det i varmen. Det har føltes bra i ukene før, og jeg tror egentlig at ting er som de skal, sa Quarcoo til NTB før det siste kvalifiseringsheatet.

Quarcoo måtte basere seg på å gå videre på tid, men måtte vente helt til siste forsøksheat før plassen i semifinalen var i boks. Nordmannen hadde nest best tid av dem som ikke gikk direkte videre fra hvert heat, og klarte dermed akkurat å ta seg videre.

Var optimist

Før start følte Quarcoo seg optimistisk og følte at han hadde mer inne enn det han har fått vist hittil i år. Han hadde i hvert fall ventet at det skulle bli sesongbeste.

Etter at det siste kvalifiseringsheatet fikk 21-åringen seg en liten gave da tiden hans likevel holdt til avansement.

– Jeg har fått en ny sjanse, selv om jeg gjorde det vanskelig for meg selv. Jeg følte at svingen satt ganske greit, men så ble det litt tungt på oppløpssiden. Årsaken til det er jeg litt usikker på. Det må være lov å si at beina ikke fungerte helt optimalt. Jeg får få noe behandling og se om det ordner seg. Nå gjelder det bare å nullstille seg og gi alt, sa Quarcoo til NTB.

Røk ut på 100 meter

Semifinalen går onsdag kveld.

Jonathan Quarcoo fikk det tøft i semifinalen på 100 meter etter å ha tatt seg videre fra kvalifiseringen. 10,45 var ikke godt nok til å sikre finaleplass for 21-åringen.

EM i Berlin er Quarcoos andre mesterskap på seniornivå. Han var med under VM i London sist år også.

(©NTB)