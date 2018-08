Bolt får udefinert prøvespill i australsk klubb

NTB Sport

Målet er «å utvikle verdens raskeste mann til en profesjonell fotballspiller», heter det i pressemeldingen.

Den tidligere stjernesprinteren prøvespill for Mariners har vært kjent i nesten en måned, men det er først nå at klubben uttaler seg om detaljene for prøvespillet.

Mens det tidligere har vært meldt om en testperiode på seks uker, fremstiller klubben det hele som et langsiktig prosjekt. Samtidig understreker de at Bolt ikke er garantert noen kontrakt med klubben.

Realiserer drøm

Mariners skriver at Bolt vil ankomme Gosford, den største byen i området Central Coast omkring 75 kilometer nord for Sydney, senere denne måneden. Etter det avisen The Australian kjenner til, er det snakk om 18. august.

– Det har lenge vært min drøm å spille profesjonell fotball, og jeg vet at det vil kreve mye hardt arbeid for å komme til et nivå der jeg kan spille i A-league og utgjøre en forskjell, sier Bolt i pressemeldingen.

– Da jeg snakket med trener Mike Mulvey på telefonen fortalte han om klubbens ambisjoner og planene for den kommende sesongen. Jeg håper jeg kan bidra positivt til de planene og gleder meg til å møte spillere, ansatte og fans de kommende ukene.

Skeptisk forbund

Da nyheten om Bolts prøvespill ble kjent i midten av juli, ytret Australias fotballforbund (FFA) seg kritisk til en eventuell overgang. Årsaken er at forbundet vil måtte ta deler av lønnskostnaden gjennom sitt fond på 18 millioner kroner som skal brukes til å hente stjernespillere til A-league.

Bolt, som står med åtte OL-gull, har tidligere prøvespilt for Borussia Dortmund og sørafrikanske Mamelodi Sundowns uten å få kontrakt. Han har også trent med Strømsgodset. Flere regner Bolts prøvespill og treninger med klubber rundt om i verden som PR-stunt. Hittil har han kun vært på besøk i klubber med samme utstyrssponsor som ham selv.

Den australske fotballsesongen starter i begynnelsen av oktober.

(©NTB)