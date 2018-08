Ødegaard fikk innhopp i Real Madrids generalprøve

NTB Sport

Etter 71 minutter kom 19-åringen inn for Dani Ceballos på stillingen 2-0 til Real Madrid.

Den spanske storavisen Mundo Deportivo skriver at Ødegaard «beveget seg veldig godt mellom leddene på jakt etter den avgjørende pasningen». Samtidig skriver Marca at drammenseren leverte et anonymt innhopp.

Det er usikkert hvor Ødegaard spiller fra høsten, men i sommer har han for fullt trent med Real Madrids A-lag. Denne uken har han fått innhopp mot Manchester United, Juventus og Roma.

For Real Madrid ble det en relativt komfortabel seier i generalprøven. Allerede etter to minutter sendte Marco Asensio den regjerende mesterligavinneren i føringen etter en strøken pasning fra Gareth Bale.

Et kvarter ut i kampen var det Bale sin tur til å skrive seg på scoringslisten da han på egen hånd tok seg fint inn i banen fra høyre og avsluttet godt fra 15 meters hold. Roma reduserte ved Kevin Strootman etter 81 minutter, men lyktes aldri med å mobilisere noen ordentlig sluttspurt.

For Real Madrid venter byrival Atlético Madrid torsdag i den europeiske supercupen i Estlands hovedstad Tallinn. Det er en kamp mellom forrige sesongs mesterliga- og europaligavinnere.

