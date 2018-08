Willian bekrefter Barcelona-bud, men vil fortsette i Chelsea

NTB Sport

Det har i sommer vært mange rykter rundt Willians fotballframtid. I tillegg til Barcelona er han også blitt koblet til Manchester United og Real Madrid.

Etter søndagens Community Shield-oppgjør på Wembley avfeide Willian at han presser på for en overgang.

– Jeg har alltid gjort det klart at jeg vil bli (i Chelsea). Den eneste klubben jeg vet la inn et offisielt bud på meg, var Barcelona, sa Willian til ESPN Brasil etter 0-2-tapet for Manchester City.

Willian har spilt for Chelsea de fem siste årene. I løpet av den tiden har han blant annet vært med på å vinne Premier League to ganger (2015 og 2017).

– Jeg har hodet mitt her, og jeg har planer om å fortsette så lenge klubben ikke vil selge meg.

Chelsea har hittil kun gjort to spillerkjøp i sommer i form av midtbanespilleren Jorginho og reservekeeperen Robert Green.

