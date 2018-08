Warholm restituerer med isbading før onsdagens semifinale

NTB Sport

Det var en travel Warholm som ankom pressesonen tirsdag kveld. For 22-åringen lå fokuset først og fremst på restitusjon før onsdagens semifinale på 400 meter flatt.

– Det er mange som har løpt fortere enn meg, og det er mange som har løpt ekstremt fort tidligere år. Det er også mange som har vist seg i god form i forsøkene. Det er ingen gitt situasjon at jeg står i 400-meterfinalen fredag, og derfor har jeg litt dårlig tid, sa han til NTB.

Nå venter isbading som et ledd i restitusjonsprosessen for Warholm.

– Det er ikke noe magi. Det er bare å ligge i et basseng med kaldt vann. Tanken bak er å forhindre inflammasjon, slik at jeg får smellen på fredag og ikke i dag.

Det har vært meget varmt i Berlin og Warholm understreker viktigheten av å unngå for mange timer i solen.

– Nå handler det om å holde seg utenfor varmen. Jeg merket varmen godt i dag.

Full kontroll i semifinalen

22-åringen var eneste utøver med personlig rekord under 48 sekunder i sitt semifinaleheat og fikk aldri problemer. I kjent stil eksploderte han ut fra start, før han kontrollerte inn de siste 200 meterne.

– Jeg gikk ut hardt for å sikre meg litt. Jeg visste at gutta var ivrige på en plass i finalen, og jeg visste at tiden ville være mellom 48 og 49 sekunder.

22-åringen har seks løp raskere enn nest raskeste europeer denne sesongen. Hans største konkurrent, tyrkiske Yasmani Copello, hadde full kontroll i det tredje heatet og jogget inn til 48,88.

Finalen løpes torsdag 20.15. Før det skal Warholm løpe semifinale i 400 meter flatt onsdag 19.35.

– Det er en 50/50 sjanse for at jeg går videre til finale på 400 meter. Det er i morgen den største utfordringen kommer.

