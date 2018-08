Overgangsdrama da Sandnes Ulf ble knust i Kongsvinger

NTB Sport

På Gjemselund Stadion var det total dominans fra hjemmelaget fra kampens første minutt. Men allerede før kampen kom i gang var det dramatikk i kulissene til Sandnes Ulf.

I startoppstillingen sto egentlig Bjørnar Holmvik oppført, men Sandnes Ulf hadde glemt å betale overgangsgebyret på 2500 kroner og godkjenne overgangen, skriver Sandnesposten. Dermed er Holmvik teknisk sett fortsatt Vidar-spiller, og kunne derfor ikke brukes i oppgjøret mot Kongsvinger.

Da feilen ble oppdaget tidligere på dagen forsøkte klubben å rydde opp, men da var det for sent. Etter at overgangsgebyret er betalt tar det en virkedag før overgangen er godkjent.

Men da kampen ble spilt var det liten tvil om at poengene skulle bli værende i Hedmark.

Kunne stått mer til pause

Scoringer av Niklas Castro, Fredrik Pålerud og Shuaibu Lalle Ibrahim sørget for at hjemmelaget ledet med tre mål halvveis.

Kongsvinger sto for underholdningen og kunne fort ha ledet med mer da lagene gikk til pause. Blant annet kom Olav Øby alene med keeper uten å score, og Marlinho sendte ballen i stolpen fra 20 meters hold.

Hjemmelaget fortsatte å dominere også etter pause, og sju minutter inn i omgangen økte Castro til 4-0 med et akrobatisk saksespark.

Ibrahim burde økt til 5-0 etter 67 minutters spill, men styrte et godt innlegg på utsiden av stolpen. Men hjemmepublikummet trengte ikke vente lenge før ballen nok en gang lå bak Sandes Ulfs keeper Deniss Korneiciks.

Kun to minutter senere satte Castro inn sitt tredje for kvelden, denne gangen fra straffemerket. Innbytter Markus Aanesland avsluttet scoringsshowet da han satte inn 6-0 tre minutter før full tid.

Klatret på tabellen

Med seieren krabbet Kongsvinger forbi Ullensaker Kisa og Tromsdalen på tabellen, og la seg på femteplass med 29 poeng. Sandnes Ulf blir liggende på åttendeplass med 23 poeng.

Neste runde møter HamKam borte, mens Sandnes Ulf tar imot Mjøndalen.

