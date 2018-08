Monsen om Northug: – Håper det ikke er noen større skavank

NTB Sport

Northug har følt seg sliten i kjølvannet av et treningsopphold i Spania nylig og valgte å stå over Blink-festivalen i Sandnes i forrige uke. Også denne ukens landslagssamling går uten medaljegrossisten.

– Status nå er at han så vidt har begynt å bevege seg og er litt ute. Han har spilt golf noen dager for å være ute i frisk luft og prøver å ha rolige turer, sier Arild Monsen til NTB.

Landslagstreneren innrømmer at hovedpersonen begynner å bli utålmodig.

– Han begynner å bli litt lei av å være i ro. Han er i godt humør, det er ikke noe problem, men litt lei, og han håper som alle oss andre at det ikke er noen større skavank.

– Er det noe som tyder på det?

– Det er ingenting som tyder på det nå. Vi har tatt prøver, og fra medisinsk hold ser man ingen unormale verdier. Vi håper og tror at kroppen er sliten etter en tids trening. I tillegg har det vært varmt i været, og kanskje lite drikke og lite salt, sier Monsen.

Usikker tidshorisont

– Du velger inntil videre ikke å være spesielt bekymret over situasjonen?

– Jeg er ikke sånn superbekymret. Hvis dette går seg til, er det ingen som tenker på denne uka til vinteren. Vi får bare håpe det er en vanlig kroppslig reaksjon, og at det ikke blir noe mer, sier landslagstreneren.

– Men helt sikker kan man ikke være?

– Nei, det kan man ikke.

Når Northug kan være tilbake i full trening igjen, er det i øyeblikket umulig å svare på. Sprintlandslagstrener Arild Monsen har tett kontakt med sin elev.

– Det har vært ganske tett dialog nå en stund. Daglig på det verste, mens et par ganger i uka er malen for de fleste utøverne, sier Monsen.

Opp på knivseggen

Allroundlandslagstrener Eirik Myhr Nossum kjenner Petter Northug bedre enn de fleste. Han er barndomskompis av 32-åringen og har vært Northugs personlige trener.

Han liker ikke den ufrivillige pausen langrennsstjernen nå har måttet ta.

– Ja, for så vidt blir man bekymret, men jeg hadde vært enda mer bekymret dersom han hadde reist til Blink-festivalen og presset seg gjennom det, sier Myhr Nossum til NTB.

Han håper og tror at Northug og sprintlandslagstrener Monsen fanget opp signalene fra Northugs kropp og bremset i tide.

– Jeg tror han og Arild har funnet en bra arbeidsform sammen, der de stoler bra på hverandre. Nå bikket det litt over knivseggen, og da går det fort dårligere hvis du fortsetter å kjøre på. Jeg tror Petter har gode muligheter til å klatre opp igjen på knivseggen ganske så raskt, sier Myhr Nossum.

Han tror også Northug står bedre rustet enn tidligere til å tåle den selvpålagte treningspausen.

– En ønsker på ingen måte sånt som dette, men sånn jeg så han før dette skjedde, tror jeg han er på et høyere nivå nå enn på samme tidspunkt tidligere. Er du verdens best trente og får en skade, er det greit. Er du verdens dårligst trente, er det kjipere. Jeg tror han er bedre trent nå til å tåle dette, sier han.

Tilsvarende symptomer

Northug har to tunge sesonger bak seg. Begge ganger fikk han problemer etter høydeopphold i sesongoppkjøringen.

– Vi kan vel si at dette er tilsvarende symptomer, men de har (de foregående gangene) kommet på senere tidspunkt og etter høyde. Jeg håper og tror at dette er en mildere versjon, sånn at han kommer fortere tilbake, sier Myhr Nossum.

Lagkamerat Finn Hågen Krogh tror Northug snart er tilbake og i full trening.

– Han har vel hatt tøffe perioder før, som han har hvilt seg ut av, selv om han kanskje har bommet litt de to siste sesongene. Han har alltid trent hardt og hvilt godt, og nå er han i en hvileperiode. Jeg tror vi får se han i full blomst ganske snart igjen, så jeg er ikke bekymret i det hele tatt, sier han til NTB.

(©NTB)