Kjedebrudd ødela Flesjås medaljejakt

Det var sveitsiske Jolanda Neff som vant i suveren stil. Hun var 2.04 minutter foran franske Pauline Ferrand Prevot, mens bronsen gikk til Githa Michiels fra Belgia.

Flesjå trillet i mål på en 13.-plass etter å ha avansert en del plasseringer mot slutten. Hun var hele 7.28 minutter bak vinnertiden.

Regjerende verdensmester Neff var tøff i utforkjøringene og de tekniske partiene, og det tjente hun på. Sveitseren ledet med åtte sekunder på Flesjå og franske Prevot etter første passering under rundebanerittet i Glasgow.

Flesjå tok det mer forsiktig i utforkjøringene og tapte en del. Ut på den andre runden måtte 45-åringen også slippe sin franske konkurrent. Løypa var på rundt 5,5 kilometer og ble kjørt fem ganger.

Ut på den tredje runden hadde Flesjå tatt igjen Prevot, men i jakten på den sveitsiske VM-vinneren var uhellet ute. Flesjå røk kjedet på sykkelen sin og tapte flere plasseringer.

Det skjedde tidlig på runden, og dermed var det langt til teknisk sone for å få et nytt kjede. Hun hadde falt ned til 18.-plass og avstanden fram var på over fem minutter.

Med to runder igjen var Flesjå 5.31 bak ledelsen, mens hun hadde over tre minutter opp til bronsen. Til slutt ble hun altså nummer 13 og var godt over sju minutter bak Neff.

