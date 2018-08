Franske medier: Fulham har fått bud på Selnæs avslått

NTB Sport

Den franske storavisen L'Équipe melder tirsdag at Saint-Étienne først vil være villig til å selge nordmannen hvis det kommer et ellevilt bud.

VG viser til den franske Yahoo-journalisten Manu Lonjon når avisen skriver at Fulham skal ha kommet med et bud på Selnæs som innebærer et lån med kjøpsopsjon. Tilbudet ble avvist.

Selnæs har vært i Saint-Étienne siden han forlot Rosenborg i januar 2016.

Fulham er klar for Premier League etter opprykket i vår. London-klubben har Stefan Johansen som en av sine mer sentrale spillere.

