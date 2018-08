Brann tok tilbake serieledelsen mot Start

NTB Sport

Rosenborg fikk midlertidig låne tabelltoppen etter 3-1-serien over byrival Ranheim lørdag kveld, men mandag tok Brann med 4-1-seier over nedrykkstruende Start i bergensregnet.

– Brann hadde flest sjanser, men det er perioder der vi hadde muligheten til å få mer ut av kampen. Vi hadde sjansen til å gjøre 1-1 og det må man gjøre når man møter et topplag på bortebane. Så ble det 0-2 i stedet, sa Start-trener Kjetil Rekdal til Eurosport etter kampen.

Fredrik Haugen, Amer Ordagic, Gilbert Koomson og Ludcinio Marengo sørget for at rødtrøyene kunne innkassere tre nye poeng. Kevin Kabran scoret for gjestene som ligger under streken på målforskjell.

Haugen-magi

Start står uten borteseier så langt i år og fikk en marerittstart mot de gulljagende bergenserne. Etter kun to minutter vartet Fredrik Haugen opp med et frispark fra øverste hylle. Haugen holdt på å doble ledelsen fra rundt 16 meter fire minutter senere, men tverrliggeren reddet sørlendingene.

Brann-spiss Steffen Lie Skålevik fikk nettsus mot gamle lagkamerater etter kvarteret, men assistentdommer Magnus Lundberg annullerte korrektur for offside.

Kevin Kabran fikk mulighet til å utligne for gjestene etter tjue minutter, men lobben alene mot Branns sisteskanse Samuel Sahin-Radlinger var av det svake slaget.

Første Ordagic-mål

Sørlendingene måtte fortsette å betale for sine egne feil. Da gultrøyene slet med å klarere ballen rundt eget straffemerke, var Amer Ordagic ikke vond å be og klinket inn sitt første Brann-mål i hjemmedebuten fra start.

– Det var en spesiell følelse. Når man spiller hjemme foran så mange fans er det spesielt. Jeg er veldig glad for målet og for at vi vant, det var viktig, sa Ordagic til Eurosport.

Bergenserne fortsatte å presse på, og det var bare marginer som gjorde at Start ikke lå under mer til pause. Gilli Rólantsson vartet opp med et farlig skudd som skrudde like utenfor, mens kaptein Vito Wormgoor ble hindret av tverrliggeren. Dermed sto 2-0 seg til pause.

Skapte spenning

Kjetil Rekdal må ha levert en kraftsalve i garderoben for det var et helt annet Start-lag som kom på banen i andreomgang.

Etter snaue timen gjorde Kevin Kabran opp for den dårlige lobben i førsteomgang. Svensken mottok ballen på 17 meter, smalt til med strak rist og kunne se ballen suse inn til 2-1.

Vertene la seg mer bakpå etter sørlendingens redusering, men Gilbert Koomson sørget for at bergenserne kunne puste lettet ut etter Kabran skapte spenning. Fem minutter før slutt stanget ghaneseren inn 3-1 på et frispark.

På overtid fastsatte Ludcinio Marengo sluttresultatet til 4-1 med en suser forbi en uheldig Jonas Deumeland i Start-målet. Den rutinerte tyskeren må finne seg i å ta målet på sin kappe i ettersom skuddet gikk midt på ham.

– Det ble en litt mer slitekamp enn hva det burde med 2-0 til pause og vi har full kontroll. Så slipper vi de litt inn i kampen, men vi tar tilbake kontrollen og tar med oss tre viktige poeng, sa Brann-spiller Kristoffer Barmen.

(©NTB)