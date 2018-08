NTB Sport

EM-debutanten leverte en bestekast på 19,59, men det holdt ikke for 20-åringen.

Tjalve-utøveren måtte ha kastet over 19,70 for å kvalifisere seg for tirsdagens finale. Det er for øvrig 20-åringens personlige rekord.

Serien 19,44, 19,59, 19,58 holdt til en 14.-plass av de 29 deltakerne.

