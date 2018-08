NISO reagerer på Glimts behandling av Trond Olsen

NTB Sport

Bodø/Glimt-veteran Trond Olsen fortalte til TV 2 søndag hvordan han føler seg presset ut av klubben. Han har fått beskjed om at han ikke kommer til å få spilletid denne sesongen, til tross for at 34-åringen har kontrakt ut året.

NISO-leder Joachim Walltin sier til NRK at han har vært i kontakt med spilleren og at han ikke har noen grunn til å betvile Olsens versjon.

– Hvis den stemmer, er det veldig ufint og uklokt av klubben. Både overfor ham, resten av spillerne og klubben selv synes jeg, sier Walltin.

Olsen står med 336 kamper og 74 mål i Eliteserien.

– Du behandler ikke en som har vært i klubben så lenge på den måten. Det er veldig rart å si at en spiller ikke er aktuell i det hele tatt resten av sesongen uansett hva du gjør, sier NISO-lederen som legger til at klubben med dette også sender ut et signal til andre spillere i klubben om hvordan man eventuelt kan bli behandlet.

Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen sier til Eurosport at Olsen har fått beskjed om at han ikke får fornyet kontrakt i 2019, men at det kun er sportslige vurderinger som ligger bak avgjørelsen.

Søndag tapte Glimt 0-4 borte mot Strømsgodset. Til tross for at man kan stille en tropp på inntil 18 spillere, reiste Bodø-laget til Drammen med kun 17 spillere. Olsen var ikke en av disse.

