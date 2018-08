Eivind Henriksen klar for EM-finale i slegge

NTB Sport

Henriksen endte med det på sjetteplass i kvalifiseringen.

Tjalve-utøveren fra Bjørndal i Oslo leverte serien 74,54, 74,36, 75,14.

Kastene var et lite stykke bak 27-åringens norgesrekord på 76,66 meter. Den ble satt i det tradisjonsrike stevnet Clean Air Games på Lambertseter i hovedstaden i mai.

Polske Pawel Fajdek var best i kvalifiseringen med bestekast på 77,86 meter. Vel å merke gjorde alle kast over 76 meter at man ble automatisk kvalifisert til finalen.

Totalt tolv av tretti utøvere i kvalifiseringen deltar er klare for finalen som finner sted klokka 18.45 tirsdag kveld.

