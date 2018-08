Rallycross: Petter Solberg på femte da Kristoffersson vant

NTB Sport

Johan Kristoffersson var best i den første semifinale. Petter Solberg hadde nest beste startspor, men måtte se svenske Mattias Ekström foran seg. Nordmannen tok en tidlig runde i jokeren, men fikk finske Grönholm foran seg og tapte terreng til de to svenskene i front. Solberg sikret seg 4 poeng foruten de 14 poengene fra kvalifiseringen. Med femteplassen i finalen fikk han ytterligere to poeng.

Ikke til å true

I finalen var det ingen som klarte å true Kristoffersson. Det var den sjette seieren av sju mulige denne sesongen for den regjerende mesteren. Det var Timmy Hansen som fulgte nærmest i finalen, mens Sebastian Loeb tok tredjeplassen.

– Jeg måtte virkelig grave dypt for å ta hjem denne seieren. Jeg vil takke laget og Petter spesielt, sa Kristoffersson.

I VM-sammendraget økte han sin ledelse til 55 poeng. Nærmest ham følger Loeb og Hansen. Bare poenget bak på fjerde og femteplass følger Bakkerud og Solberg.

Når det gjelder fabrikkmesterskapet har Solbergs VW-team en suveren ledelse på Peugeot.

Beskjeden

Kristoffersson var svært beskjeden til ham å være under lørdagens to kvalifiseringsomganger, men slo til med å være helt suveren på søndagens runder. Han takket teamsjefen Solberg for tipsene han fikk med å ta svingene på gruspartiene foran søndagens kjøring.

Andreas Bakkerud var nummer to i VM-sammendraget, 40 poeng bak Kristoffersson foran runden i Canada. Han var nummer seks totalt foran semifinalene og hadde tredje beste startposisjon i den andre semifinalen. Bergenseren i Audi fikk en knallstart, men bilen hadde fått en smell og det venstre bakhjulet hadde løsnet.

Han kom seg til mål, men uhellet hindret ham å ta seg til finalen, og han endte på fjerdeplass. Han fikk med seg 3 poeng ved siden av de 11 han fikk i kvalifiseringen.

