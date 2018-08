Poengdeling i Kristiansund etter Rossbach-tabbe

NTB Sport

Odd var desidert best de første 45 og kunne lett ledet med både to og tre mål, men måtte nøye seg med Bilal Njies 1-0-scoring. Skienslaget klarte ikke å holde oppe presset i annenomgang, og Christoffer Aasbak sørget for poengdeling takket være en svak inngripen fra Rossbach.

– Det var en mye bedre andre omgang. I første omgang er vi heldig som går til pause med bare ett mål bak. Det gjør at vi kan komme tilbake i andre omgang. Ett poeng og når vi ikke er fornøyd med standarden, er det ålreit å sitte igjen med ett poeng, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Uavgjortresultatet sørger for at Kristiansund og Odd fortsatt innehar henholdsvis 8.-plass med 24 poeng og 10.-plass med 21 poeng.

– Det er helt utrolig at vi ikke vinner kampen. Uavgjort på bortebane, også er vi ikke fornøyd. Det er for dårlig, sa Odd-kaptein Steffen Hagen til kanalen.

Odd-dominans

Gjestene fra Skien var det desidert farligste laget i førsteomgang på Kristiansund stadion.

Jone Samuelsen fikk en god mulighet etter ni minutter, men Sean McDermott var godt med på notene og fikk berget til corner. Åtte minutter senere ble headingen til Birk Risa avverget på strek.

Det skulle likevel ikke gå lang tid før Odd fikk nettsus. Skienslaget vartet opp med lekkert veggspill, og Bilal Njie fikk æren av å sette inn ledelsen etter 19 minutter. Det kunne derimot sett mye annerledes ut for hvittrøyene. Minuttet før traff Liridon Kalludra stanga for vertene.

Njie burde blitt tomålsscorer da han ble headet igjennom etter drøye halvtimen, men McDermott hindret scoring med en beinparade og gjorde at 0-1 sto seg til pause.

Rossbach-tabbe

Annenomgang startet dårlig for gjestene. Allerede etter to minutter måtte Birk Risa ut med kneproblemer.

Verre ble det da Christoffer Aasbak sørget for balanse i regnskapet etter en keepertabbe fra Sondre Rossbach etter 53 minutter. Det harde, lave skuddet gikk midt på Rossbach, men snek seg mellom beina på sisteskansen.

Tre minutter senere holdt Rossbach på å kløne det til igjen da han skulle få kontroll over en pasning med medspiller. Daouda Bamba jaget og fikk snappet ballen ved dødlinjen, men Rossbach kom seg tilbake mellom stengene og fikk reddet skuddet til Kalludra.

Andreomgang var tidvis preget av mye hawaiifotball med Kristiansund som det farligste laget. Odd presset på i sluttminuttene, men lagene måtte ta til takke med 1-1. Det er nok vertene mest fornøyd med etter telemarkingenes sjanserike førsteomgang.

