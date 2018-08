NTB Sport

Det var tre hundredeler bedre enn hans gamle bestenotering fra OL i Rio for to år siden, og det var bare innslaget som hindret han til å bli førstemann under 57 sekunder. Sølvet gikk til landsmannen James Wilby tok sølvet med 58,64.

Russiske Anton Tsjupkov tok bronsen med 59,06.

Tiden til Peaty var opprinnelig 57,00 sekunder, men søndag endret det europiske svømmeforbundet til 57,10 grunnet problemer med tidtakersystemet.

