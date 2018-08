Myhre reddet poeng for Vålerenga på overtid

NTB Sport

Flamur Kastrati scoret kampens første mål fra straffemerket etter tre minutter etter selv å ha gått ned i feltet. Det var samme mann som gjorde slutt på Sandefjords 705 minutters lange måltørke mot Bodø/Glimt i slutten av juni.

Mohamed Ofkir sikret 2-0 med en perle etter 79 minutter, før Peter Michael skapte fornyet spenning etter 89 minutter.

Vålerenga fikk annullert et mål like etter, men Felix Horn Myhre ordnet poengdeling med et skudd via en Sandefjord-spiller på overtid av den dramatiske kampen.

– Jeg synes vi kom på en bra sluttspurt, og kunne tatt med alle poengene på slutten, sa Myhre til Eurosport.

– Jeg synes gutta spiller en kjempegod andre omgang, men vi er ikke tilstede i første omgang. Det er kjipt å tenke på nå. Vi taper to poeng i dag, men jeg er kjempestolt over måten gutta kommer tilbake på, sa Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport.

Dermed fikk Martí Cifuentes akkurat ikke sin første seier som Sandefjord-trener. Sandefjord har kun notert seg for én seier i Eliteserien siden seriestart. Trepoengeren kom i andre serierunde mot Start (4-1) 2. april.

– Det er helt sykt. Vi har full kontroll. Det er skuffende, sa målscorer Kastrati til Eurosport.

Vålerenga har heller ikke vist storform siste kampene. Ronny Deilas menn tapte 1-5 mot Molde i siste kamp før ferien, og kom til oppgjøret mot Sandefjord med kun ett poeng på de tre siste kampene.

Sjokkstart

Sandefjord sjokkerte hjemmepublikummet i Oslo da Flamur Kastrati gikk i bakken innenfor straffefeltet etter bare to minutter. Spissen tok straffesparket selv, og banket ballen opp i vinkelen.

Vålerenga serverte Sandefjord flere sjanser etter stygge feilpasninger senere i omgangen. Adam Larsen Kwarasey måtte først i aksjon på et skudd fra Pau Morer etter tjue minutter, før keeperen fikk se et skudd fra Mohamed Ofkir gå i tverrliggeren rett etterpå.

Keeperen fikk en travel første omgang, og etter halvtimen fikk han så vidt en hånd på et skudd fra Håvard Storbæk.

Dramatisk

Vålerenga kom mer med inn mot pause, og etter 36 minutter holdt Eirik Holmen Johansen på å rote det til for seg selv. Keeperen glapp ballen på et skudd fra Bård Finne, men heldigvis for bortelaget trillet ballen på utsiden av stolpen.

Debutant Erik Israelsson kunne scoret i sin første kamp for VIF like før pause, men midtbanespilleren headet over fra tre meter etter et frispark i innleggsposisjon.

Vålerenga fortsatte trykket i andre omgang, og Sam Johnsons erstatter Peter Michael burde scoret i starten av omgangen, men spissen headet utenfor fra fem meter.

Det samme gjorde han da han på utrolig vis klarte å heade over fra kun to meter etter 64 minutter.

Pontus Engblom hadde en heading i stolpen mot slutten av kampen, men det var Ofkir som ordnet 2-0. Midtbanespilleren la ballen til rette på 16-meteren, før han curlet ballen i det høyre hjørnet.

Men Vålerenga kom tilbake. Michael fikk satt inn 1-2 mot en utrusende Johansen minutter før slutt, før Felix Horn Myhre som reddet poeng for Ronny Deila.

Michael hadde en ball i stolpen etter 2-2-målet, men det ble poengdeling.

