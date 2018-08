Drømmestart sikret Sarpsborg-seier

NTB Sport

Sarpsborg 08 flyter på en bølge etter avansementet i europaligakvalifiseringen og fikk en perfekt start på oppgjøret i Bærum. Allerede etter åtte minutter ledet østfoldingene 2-0 på Nadderud. Hugo Vetlesen reduserte etter 22 minutter, men bortelaget gikk umiddelbart i angrep og økte til 3-1 ved Kristoffer Larsen.

De tre poengene betyr at Sarpsborg 08 tar seg forbi Ranheim og opp på 5.- plass i eliteserien.

– Vi er fornøyd. Vi skulle vært bedre med ball selv i andre omgang, men vi merker at vi har hode og bein som blir slitne etter sist kamp også, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport.

Stabæk blir værende på kvalifiseringsplass med 14 poeng, men kan havne under streken dersom Start tar poeng på Brann Stadion mandag.

– Det er rett og slett forferdelig boksspill. Det var vondt å se på for dem utenfor. Det er utilgivelig den situasjonen vi er i nå, sa Vadim Demidov til Eurosport.

Målrikt

Allerede før det var spilt et minutt tok Sarpsborg 08 ledelsen. Et presist frispark fra Kristoffer Larsen fant hodet til Joonas Tamm på bakerste stolpe. Estlenderen var resolutt og headet enkelt inn 1-0 til glede for det fremmøtte bortesupporterne.

Drømmestarten for østfoldingene fortsatte og sju minutter senere doblet Patrick Mortensen ledelsen. En presset Andreas Hanche-Olsen headet ballen i egen tverrligger og dansken fikk en enkel jobb med å sette inn sitt sjette mål for sesongen. Tilbake lå en utspilt Sayouba Mandé.

Med 17 minutter spilt fikk Ohi Omoijuanfo muligheten til å redusere for bæringene, men headingen fra kraftspissen gikk noen centimeter utenfor stolpen til Aleksandr Vasiutin.

I stedet var det Hugo Vetlesen som fikk æren av å sette Stabæks scoring like etterpå. Et innlegg fra Omoijuanfo fant en fri John Hou Sæter på bakerste stolpe. Trønderens avslutning ble reddet av Vasiutin, men på returen luktet Vetlesen som kunne enkelt kunne trille ballen i det åpne målet.

Hjemmelagets supportere hadde knapt avsluttet feiringen før Sarpsborg fra frampå igjen. Et perfekt innlegg fra Jon-Helge Tveita fant Kristoffer Larsen som hadde løpt seg fri på bakerste stolpe. Bergenseren gjorde ingen feil og banket ballen i mål fra kort hold. Dermed var det scoret fire mål etter bare 23 minutter.

Sjansebonanzaen stoppet ikke der. Kun en god Vasiutin hindret Jeppe Moe og Emil Bohinen redusering i det som var en svært underholdende førsteomgang på Nadderud.

To bytter i pausen

Stabæk-trener Henning Berg var tydelig misfornøyd med lagets prestasjoner i den første omgangen og valgte å gjøre to bytter allerede i pausen. Bohinen og Hanche-Olsen ble ofret til fordel for Moussa Njie og Ronald Hernandez.

– Det er egentlig en jevn omgang, men det blir vanskelig når vi slipper inn tre mål, sa misfornøyd Berg til Eurosport i pausen.

Etter timen spilt var innbytter Matti Lund Nielsen nære å sette bortelagets fjerde for kvelden, men Sayouba vartet opp med en god redning. Noen minutter senere fikk Omoijuanfo nok en stor mulighet til å tegne seg på scoringslisten, men Sarpsborgs russiske keeper avverget forsøket.

Stabæk fortsatte å presse på for redusering, men Vasiutin reddet forsøkene fra Tobias Børkeeiet og Daniel Granli. Nærmere kom aldri Stabæk som dermed måtte innse at sesongens niende tap var et faktum.

