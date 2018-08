Ungguttene sikret PSG-jubel i den franske supercupen

NTB Sport

Angel Di Maria åpnet scoringsballet etter drøye halvtimen med et nydelig frisparkmål, mens Nkunku sørget for at hovedstadslaget kunne gå til pause med 2-0.

Weah startet kampen i likhet med Nkunku og ville ikke være noe dårligere. 18-åringen, som er sønn av fotballegenden og nåværende Liberia-president George Weah, scoret 3-0 etter 67 minutter.

På overtid ble Di Maria tomålsscorer og fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Lagene stilte noe svekket og lot flere unggutter og benkeslitere få tillit fra start. Neymar startet på benken og spilte det siste kvarteret.

Den franske supercupen har siden 2009 blitt spilt utenfor Frankrikes grenser. I år fant kampen sted i Shenzhen i Kina.

PSG serieåpner hjemme mot Caen søndag 12. august, mens Monaco skal i aksjon borte mot Nantes dagen før.

