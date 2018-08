Christiansen problemfritt til EM-finale på 400 meter fri

NTB Sport

Romerikingen noterte tiden 3.48,14. Det var 13/100 sekund bak heatvinner Felix Auböck fra Østerrike, mens det skilte ni hundredeler opp til svenske Victor Johansson.

Totalt hadde Christiansen sjette raskeste tid av de åtte svømmerne som tok seg videre til finalen, som svømmes fredag kveld. Mykhailo Romantsjuk fra Ukraina var best i kvalifiseringen med 3.46,95.

Christiansen har 3.46,37 som sin personlige rekord på 400 meter fri. Det er norsk rekord og ble satt under et stevne i Stockholm 30. mars 2016.

Tre distanser

21-åringen slet med skader i tre måneder tidligere i år. En trøblete skulder og en betennelse i kneet tvang Christiansen til å halvere treningsmengden, men Norges suverent beste svømmer fikk trent mye alternativt. Han fant kjapt tilbake til formen.

– Da jeg begynte å trene igjen, kom formen veldig raskt tilbake på et brukbart nivå. Nå er det sånn at jeg aldri har svømt raskere på trening enn jeg har gjort nå. Når jeg stiller til start i EM, kommer jeg ikke til å tenke på det jeg ikke fikk gjort i de månedene jeg var skadd. Jeg vil heller tenke på hvor fort jeg har svømt de siste ukene, sa Christiansen til NTB før EM.

Han skal også svømme 800 og 1500 meter fri under mesterskapet i Glasgow. Christiansen har et EM-sølv på langbane, og den kom på 400 meter fri for to år siden.

Norsk trio langt bak

Susann Bjørnsen greide ikke å ta en av semifinalebillettene på kvinnenes 50 meter fri. 25-åringen ble nest sist i sitt forsøksheat med tiden 25,73. Totalt ble hun nummer 25 i kvalifiseringen.

Tiden til den siste plassen som ga avansement lød på 25,47. Sveriges superstjerne Sarah Sjöström var klart raskest med 24,14.

Ingen fra Markus Lies heat på 50 meter rygg hadde god nok tid til å gå videre. Med 25,73 tok Lie 27.-plass totalt. Shane Ryan fra Irland var best med 24,42.

Heller ikke Emilie Løvberg klarte å avansere på 100 meter butterfly. 23-åringen noterte seg for 1.00,06, og det ga en 22.-plass totalt. Den dårligste tiden som holdt til semifinaleplass var på 59,66.

(©NTB)