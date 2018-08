Braut Håland tilbake i Molde

NTB Sport

– Han har vært i Salzburg, men er tilbake i Molde og stiller på trening, og han er tilgjengelig for kamp i helgen, sier Molde-direktør Øystein Neerland til VG.

Han påpeker at det ikke er han som tar ut laget og derfor ikke kan si noe om 18-åringen spiller søndagens kamp.

Håland har sammen med sin far og agent vært i Østerrike de siste dagene for å se på forholdene i Salzburg, en klubb som har kommet med et bud Molde er fornøyde med.

Ifølge Eurosport skal budet være 60 millioner kroner, med muligheter for ytterligere 40 millioner avhengig av Braut Hålands prestasjoner.

VG skriver at også to øvrige storklubber er interessert i underskriften til spissjuvelen, en av disse skal være italienske Juventus.

