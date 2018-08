Trondsen smigret av Atalanta-interessen

NTB Sport

Klubben som var nummer sju i serie A sist sesong finsiktet Trondsen både da Rosenborg tapte 1-3 for Celtic i Glasgow, og de så ham spille på RBKs midtbane i onsdagens 0-0-oppgjør som gjorde at det ikke blir noe spill i mesterligaen denne sesongen.

– Jeg har hatt fokus på denne kampen og har ikke tenkt på det. Det er moro at de er her og kikker på, men slik er det i slike kamper at det er klubber på tribunen. Nå er jeg Rosenborg-spiller, og jeg forholder meg til det. Det er selvsagt smigrende med interesse, men det er ikke noe jeg har tenkt noe mer på, sa Trondsen til pressen etter kampen.

23-åringen spilte en grei kamp mot Celtic. Han var god i perioden Rosenborg presset på for 1-0, men briljerte ikke. Det var det ingen andre som gjorde heller.

Lillehamringen sier at han konsentrerer seg om Rosenborg også de kommende dagene.

Lørdag venter Ranheim i Eliteserien. Til uka er det europaligakvalifisering mot irske Cork.

– Jeg er profesjonell og forholder meg til arbeidsgiveren min. Det har jeg ingen problemer med.

