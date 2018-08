Tromsø låner ut spiller til Nest-Sotra

NTB Sport

Det opplyser Tromsø IL på sine nettsider torsdag.

Den danske midtbanespilleren, som har vært kaptein på det danske U19-landslaget, blir lånt ut fra TIL for resten av 2018.

– Oliver har ikke spilt så mye førstelagsfotball og har behov for å komme skikkelig i gang. Derfor låner vi han ut til Nest Sotra som ønsker han sterkt. De har gjort en grundig jobb i forkant og ser en rolle for han der. Det var av stor betydning for både oss og Oliver, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

Nest Sotra er nummer 12 på tabellen i 1. divisjon.

