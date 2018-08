Svensk OL-vinner fikk staven gjennom beinet før Lysebotn opp

NTB Sport

Ulykken fant sted under oppvarmingen til rennet torsdag.

– Peppe måtte kjøre ut i siden for en møtende bil. Det ble for tett avstand mellom Peppe og bilen. Da fikk han sin egen stav i sin egen legg, forteller treneren for de svenske skiskytterne, Johan Hagström til NRK.

Den uheldige svensken ble fraktet bort fra stedet i ambulansehelikopter.

– De klarte å skjære staven i begge ender, men litt av den sitter fortsatt i foten. Den skal opereres ut på sykehuset i Stavanger, forteller Hagström.

Medieansvarlig i det svenske skiskytterforbundet, Håkan Blidberg, sier det trolig går bra med 26-åringen.

– Jeg vet ikke hvordan det går med han, men ut fra de siste rapportene jeg har fått klarer Peppe seg bra. Han klarer å røre tærne, sier Blidberg.

Femling var på det svenske stafettlaget som ble olympiske mestere under OL i Pyeongchang.

Lysebotn opp ble noen minutter forsinket på grunn av hendelsen, men da rennet kom i gang var det Simen Hegstad Krüger som passerte mållinjen som førstemann, 3,9 sekunder foran Hans Christer Holund. Simen Andreas Sveen tok tredjeplassen.

I kvinneklassen vant Therese Johaug suverent. 30-åringen slo Charlotte Kalla med 1.47 minutter, mens Kallas lagvenninne Ebba Andersson kom på tredjeplass, fire sekunder bak Kalla.

