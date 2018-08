Lee i tet etter første dag av British Open

NTB Sport

Australske Lee fikk seks birdies og en eagle på turneringens første dag, noe som holder til ledelse for 22-åringen på turneringens åpningsdag.

Med sju under par leder Lee ett slag foran japanske Mamiko Higa, mens fem spillere har fem under par. Verdensener på LPGAs poengtabell, Ariya Jutanugarn, ligger på delt 29.-plass, seks slag bak Lee.

Ifølge golf.no var det vanskelige forhold å Royal Lytham med regn som skapte de største utfordringene for spillerne.

De norske innslagene, Tonje Daffinrud og Marianne Skarpnord, ligger et godt stykke ned på lista. Daffinrud endte fire slag over, mens Skarpnord endte dagen seks par over.

