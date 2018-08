Skofterud hedret før kjendiskampen på Norway Cup

NTB Sport

Før kjendiskampen 2018 ble sparket igang ble Skofterud hedret med ett minutts applaus fra spillere, ledere og tilskuere.

Skofterud ble funnet død søndag formiddag etter en vannscooterulykke i Arendal. Den tidligere langrennsløperen ble bare 38 år gammel.

Vibeke Skofterud spilte kjendiskampen på Norway Cup senest i fjor. Hun spilte også året før.

I en årrekke var Skofterud en del av kvinnelandslaget i langrenn, der hun ga seg i 2014. Året etter satte hun strek for en lang skikarriere.

Ski-Norge er i sorg etter Skofteruds bortgang. Mandag hadde Norges Skiforbund satt opp en kondolanseprotokoll i sine lokaler på Ullevaal stadion. Det ble også holdt en markering for dem som var på jobb.

Også Olympiatoppen la mandag ut en kondolanseprotokoll for å minnes Skofterud. Skofterud vil dessuten bli hedret under en markering på Blinkfestivalen fredag.

Kjendiskampen på Ekebergsletta onsdag ble vunnet av MOT-laget. MOT vant 5-2 mot PLAN. Sangduoen Marcus og Martinus Gunnarsen briljerte på hvert sitt lag. Marcus scoret ett mål og hadde en målgivende for MOT, mens Martinus sto for kampens beste scoring da han hælflikket inn en rabona-pasning fra Mads Hansen for PLAN.

Hansen og Egil "Drillo" Olsen ledet hvert sitt lag.

(©NTB)