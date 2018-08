Rosenborg ute av mesterligakvalifiseringen

NTB Sport

Trønderne ga det et ærlig forsøk, men var i realiteten aldri i nærheten av avansement i mesterligakvalifiseringen. Etter en offensiv og god førsteomgang, hadde Celtic full kontroll etter pause. Med unntak av en korrekt annullert Nicklas Bendtner-scoring med fire minutter igjen å spille var det blekt hjemmelag de siste 45 minuttene. Skottene evnet å dra ned tempoet på kampen og var aldri truet etter en komfortabel 3-1-ledelse fra første kamp.

– Det hadde blitt spennende om vi hadde fått en scoring. Med tanke på forrige kamp der vi er heldig som bare taper 3-1, så er det ikke akkurat ufortjent at vi ryker. Men jeg synes vi viser oss fra en bedre side enn 2.- omgangen der borte, sier Marius Lundemo til Eurosport etter kampslutt.

Rosenborg må derfor forberede seg på europaligakvalifisering mot Cork City 9. august.

- Det er utrolig deilig. Rosenborg presser oss bra i førsteomgang, men vi holder nullen og tillater få sjanser, sier Celtic-midtstopper Kristoffer Ajer.

God Rosenborg-omgang

Det startet riktignok bra sett med Rosenborg-øyne. Celtic presset høyt innledningsvis, men Anders Trondsen og Marius Lundemo klarte å beholde roen sentralt på midtbanen. Rosenborg fikk flere brukbare kontringsmuligheter, men manglet den avgjørende presisjonen på siste tredel.

Etter et drøyt kvarter kom kampens første sjanse. Et innlegg fra Pål André Helland gikk gjennom hele feltet, før Celtic-keeper Craig Gordon var nære ved å rote ballen over streken. Skottene slapp med skrekken, men hjemmelaget fortsatte å ha initiativet i kampen.

Både Alexander Søderlund og Tore Reginiussen var nære å sende Rosenborg i føringen på dødball, men begge forsøkene gikk utenfor mål. På overtid i den første omgangen burde Marius Lundemo headet inn 1–0. Den tidligere LSK-spilleren lurte seg inn på bakerste stolpe og Gordon måtte dra fram en glimrende redning.

– Synd vi ikke scorer i førsteomgang. Da er vi fantastiske. Vi gjør et ærlig forsøk og jeg er stolt av hva vi gjør i dag. Det er svakt at jeg ikke setter noen av cornerne som treffer hodet mitt. Alt i alt er det fantastisk fremgang, sier Alexander Søderlund til Eurosport.

Full kontroll

Som på Celtic Park fikk Rosenborg problemer etter pause. Bortelaget hevet seg flere hakk og fikk trille ball i store perioder. Når Pål André Helland i tillegg måtte byttes ut med en skade etter 55 minutter, klarte ikke trønderne skape de store farlighetene foran målet til Gordon.

Skottene utviste stoisk ro og fremsto som et helt annet lag enn før pause. Tomålsscorer fra det første oppgjøret, Edouard, var nære noen minutter etter pause, men avslutningen gikk en liten halvmeter utenfor stolpen til André Hansen.

Rosenborg etablerte et trykk de siste ti minuttene, men det ble med spede forsøk fra Rosenborg. Med fire minutter igjen å spille satte Nicklas Bendtner ballen i mål, men dommer Sandro Schaerer blåste korrekt for angrep på keeper.

Nå blir det europaligakvalifisering på Rosenborg. Der venter den irske seriemesteren Cork City, som spiller hjemme 9. august. Reutoppgjøret spilles på Lerkendal 16. august. Celtic skal på sin side møte AEK Aten i den tredje runden i mesterligakvalifiseringen.

(©NTB)